15:12

من برنامج: المسائية الجيش الليبي يعلن سيطرته على مدينة الأصابعة (فيديو)

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية سيطرتها الكاملة على مدينة الأصابعة جنوب غرب العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

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المصدر : الجزيرة مباشر