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من برنامج: المسائية منظمة الصحة: هيدروكسي كلوروكوين لم يكن ناجحا في صد جائحة كورونا (فيديو)

قالت منظمة الصحة العالمية إن دواء هيدروكسي كلوروكوين لم يكن ناجحا في صد جائحة كورونا، لكن من الممكن أن ينجح في مرحلة الوقاية لاحقا.

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المصدر : الجزيرة مباشر