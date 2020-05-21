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من برنامج: المسائية مصر: فحص كورونا بكل المستشفيات العامة (فيديو)

أعلنت الحكومة المصرية التوسع في مواجهة فيروس كورونا عبر إتاحة الفحص بكل مستشفياتها العامة والمركزية غير التخصصية، والبالغ عددها 320 مستشفى لخدمة وفحص الحالات المُشتبه بإصابتها.

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المصدر : الجزيرة مباشر