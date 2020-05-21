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من برنامج: المسائية ليبيا: الوفاق تستهدف 5 منظومات روسية للدفاع الجوي (فيديو)

أعلنت عملية بركان الغضب عن استهداف قوات حكومة الوفاق منظومة الدفاع الجوي الروسية “بانتسير” وتدميرها في منطقة سوق الأحد جنوبي طرابلس.

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المصدر : الجزيرة مباشر