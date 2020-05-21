11:00

من برنامج: المسائية الدور الإماراتي في اليمن ومستقبل البلاد (فيديو)

استضافت حلقة المسائية “الأربعاء”، محمد جميح سفير اليمن لدى منظمة اليونسكو، للحديث عن الدور الإماراتي في اليمن ومستقبل البلاد في ظل الانقسامات السياسية والميدانية.

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المصدر : الجزيرة مباشر