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من برنامج: المسائية ليبيا: قوات حكومة الوفاق توسع سيطرتها غربا (فيديو)

دخلت قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بلدتي تيجي وبدر في منطقة الجبل الغربي شمال غرب البلاد دون أي مواجهات مسلحة مع قوات حفتر.

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المصدر : الجزيرة مباشر