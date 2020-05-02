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من برنامج: المسائية نيويورك تفتح تحقيقا بشأن شاحنات الجثث المتحللة (فيديو)

فتحت سلطات نيويورك تحقيقا بشأن مؤسسة لدفن الموتى في بروكلين، بعد عثور الشرطة على عشرات الجثث المتحللة مكدسة في شاحنات بلغت نحو 60 جثة.

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المصدر : الجزيرة مباشر