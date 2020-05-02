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من برنامج: المسائية معاناة الكادر الطبي في مصر مع وباء فيروس كورونا (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 358 حالة إصابة جديدة ومؤكدة لفيروس كورونا، فضلا عن وفاة 14 حالة جديدة، وتعافي 79 من المصابين جميعهم مصريون.

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المصدر : الجزيرة مباشر