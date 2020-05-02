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من برنامج: المسائية شاهد: حسام الشوربجي متعافي يروي تجربته مع فيروس كورونا

استضافت حلقة المسائية “الجمعة”، الإعلامي حسام الشوربجي، ليروي تفاصيل تجربته مع فيروس كورونا من الإصابة وحتى التعافي، حيث يبعث المتعافون من فيروس كورونا قصصا تبعث عن الأمل.

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المصدر : الجزيرة مباشر