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من برنامج: المسائية ترمب يؤكد العلاقة بين مختبر ووهان وفيروس كورونا (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه يمكن القول بدرجة عالية من الثقة أن أصل فيروس كورونا أتى من مركز ووهان للأبحاث الفيروسية.

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المصدر : الجزيرة مباشر