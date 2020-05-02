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من برنامج: المسائية بسبب كورونا.. احتفالات عيد العمال بأشكال غير مسبوقة (فيديو)

تبدو الاحتفالات بعيد العمال هذا العام حول العالم مختلفة للغاية، إذ منعت وأُلغيت التظاهرات والتجمعات السنوية المعتادة في إطار إجراءات العزل بسبب جائحة كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر