16:30

من برنامج: المسائية ما خفي أعظم: تورط شركات دوائية في تجارب غير أخلاقية (فيديو)

حصل برنامج “ما خفي أعظم” الاستقصائي على ملف من الوثائق الحصرية التي تكشف الجانب الخفي من عمل الشركات الكبرى التي تحتكر سوق صناعة اللقاحات والأدوية دوليا.

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المصدر : الجزيرة مباشر