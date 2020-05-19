18:30

من برنامج: المسائية الصحة العالمية تعد بتحقيق مستقل بشأن الاستجابة لكورونا (فيديو)

وعد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بإطلاق تحقيق مستقل حول الاستجابة لانتشار فيروس كورونا المستجد في أقرب وقت ممكن.

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المصدر : الجزيرة مباشر