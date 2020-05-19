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من برنامج: المسائية إثيوبيا: لا حاجة لإخطار مصر والسودان بملء السد (فيديو)

قللت إثيوبيا من تأثير الشكوى المصرية الموجهة إلى مجلس الامن بشأن مشروع سد النهضة، مؤكدة إنها ليست بحاجة لإخطار مصر والسودان بملء السد.

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المصدر : الجزيرة مباشر