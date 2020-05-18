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من برنامج: المسائية مصر تشدد إجراءات الحجر خلال أسبوع العيد (فيديو)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن حظر التجول سيبدأ الساعة الخامسة مساء بدلا من التاسعة مساء اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 من مايو.

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المصدر : الجزيرة مباشر