26:58

من برنامج: المسائية شاهد: الذكرى الثالثة لاختراق وكالة الأنباء القطرية

في مثل هذا اليوم وقبل ثلاث سنوات تورطت أجهزة تابعة لحكومات عربية في اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية ونشرت عليه أنباء وأخبارا كاذبة استخدمت ذريعة لحصار دولة قطر.

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المصدر : الجزيرة مباشر