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من برنامج: المسائية جامعة هارفارد: الصيف يحد من انتشار فيروس كورونا (فيديو)

عززت دراسة جديدة أجرتها جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الفرضية القائلة بأن حرارة الصيف والرطوبة وأشعة الشمس يمكن أن تخفف انتشار فيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر