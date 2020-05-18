19:48

من برنامج: المسائية تظاهرات أوربية ضد إجراءات الحجر (فيديو)

خرجت مظاهرات في دول أوربية عدة رفضا لإجراءات العزل الصحي، حيث تظاهر آلاف المواطنين في عدة مدن ألمانية احتجاجا على القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس.

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المصدر : الجزيرة مباشر