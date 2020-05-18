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من برنامج: المسائية اليمن: تزايد الوفيات يثير المخاوف من تفشي كورونا (فيديو)

يثير ازدياد حالات الوفاة جراء الأمراض في مدينة عدن جنوبي اليمن منذ بداية أيار/مايو، قلق خبراء الصحة والمنظمات الإنسانية من احتمال تفشي فيروس كورونا المستجد.

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المصدر : الجزيرة مباشر