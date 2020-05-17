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من برنامج: المسائية عضو بالمجلس الرئاسي الليبي يطالب بقطع العلاقات مع الإمارات (فيديو)

طالب عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية محمد عماري، بعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بقطع كافة العلاقات مع الإمارات التي وصفها بالدولة المحاربة.

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المصدر : الجزيرة مباشر