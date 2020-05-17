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من برنامج: المسائية افتتاح تدريجي لبعض الشواطئ الفرنسية (فيديو)

تفتح الشواطئ الفرنسية تدريجيا أمام المواطنين في شمال فرنسا وكذلك في الجنوب الغربي وعلى ضفاف المتوسط، على ألا يسمح سوى بالسباحة وممارسة الأنشطة الرياضية، إلا أنه يمنع الجلوس.

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المصدر : الجزيرة مباشر