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من برنامج: المسائية إدارة ترمب تستأنف جزئيا تمويل منظمة الصحة العالمية (فيديو)

ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، نقلا عن مسودة رسالة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعتزم استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئيا.

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المصدر : الجزيرة مباشر