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من برنامج: المسائية أمريكا ترفض أي تحقيقات من الجنائية الدولية في الأراضي المحتلة (فيديو)

جدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تأكيد معارضة بلاده أي تحقيقات تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي المحتلة، ووصفها بغير الشرعية.

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المصدر : الجزيرة مباشر