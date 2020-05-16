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من برنامج: المسائية مسؤول أمريكي سابق: الولايات المتحدة قد تواجه أسوأ شتاء بسبب كورونا (فيديو)

حذر المسؤول الأمريكي السابق ريك برايت من أن الولايات المتحدة قد ستواجه الشتاء الأكثر قتامة في التاريخ الحديث بسبب وباء كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر