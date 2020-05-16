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من برنامج: المسائية لوموند: انفجار كورونا يقضى على أحلام ابن سلمان (فيديو)

قالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن أحلام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في عام 2020، قضي عليها بفعل الانفجار المفاجئ لفيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر