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من برنامج: المسائية فلسطين: تدنيس ونبش وتخريب لمسجد حطين في الخليل (فيديو)

نشر ناشطون فلسطينيون صورا يقولون إنها توثق عمليات تدنيس ونبش وتخريب لمسجد حطين الذي يعتبر واحدا من المساجد التاريخية في العالم، والموجود في مدينة حطين التاريخية.

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المصدر : الجزيرة مباشر