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من برنامج: المسائية السعودية: قرار بإقصاء المعلمين المخالفين فكريا (فيديو)

قال وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ، إنه وجه مديري التعليم في مناطق المملكة باتخاذ قرار بإقصاء جميع المعلمين المخالفين فكريا، وتكليفهم بأعمال إدارية خارج المدارس.

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المصدر : الجزيرة مباشر