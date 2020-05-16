11:02

من برنامج: المسائية إندبندنت: لا نهاية قريبة للحرب في ليبيا (فيديو)

استضافت حلقة المسائية “الجمعة”، الكاتبة والصحفية ناديا أبو المجد، للحديث عما ذكرته صحيفة ذي إندبندنت في تقرير لها ذكرت فيه أنه لا نهاية قريبة للحرب في ليبيا.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر