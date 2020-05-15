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من برنامج: المسائية الصين ترفض اتهامات أمريكية بقرصنة أبحاث للقاح ضد كورونا (فيديو)

رفضت الصين اتهامات أمريكية لها بمحاولة قرصنة الأبحاث الجارية في الولايات المتحدة للتوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، معتبرة أنها تهدف إلى التشهير بها.

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المصدر : الجزيرة مباشر