07:30

من برنامج: المسائية الصحة العالمية: كورونا قد لا يختفي أبدا (فيديو)

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد قد لا يختفي أبدا، وقد يصير مرضا تضطر البشرية للتعامل معه.

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المصدر : الجزيرة مباشر