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من برنامج: المسائية مصر: نقابة الأطباء تطالب بتغيير تعليمات مكافحة العدوى (فيديو)

طالبت نقابة الأطباء المصريين مؤسسة الرئاسة ووزارة الصحة في مصر، بالتدخل السريع لتغيير تعليمات مكافحة العدوى التي جرى تعديلها مؤخرا.

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المصدر : الجزيرة مباشر