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من برنامج: المسائية بريطانيا: دراسة لحل الشفرة الجينية لفيروس كورونا (فيديو)

يحاول باحثون بريطانيون دراسة جينات آلاف المرضى بفيروس كورونا من أجل حل أحد الألغاز المحيرة للمرض، وهو لماذا يقتل البعض ويترك آخرين دون حتى أن يصيبهم بصداع خفيف.

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المصدر : الجزيرة مباشر