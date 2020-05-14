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من برنامج: المسائية السعودية: السجن والغرامة لمن ينشر وثائق سرية (فيديو)

أعلنت النيابة العامة السعودية نظام عقوبات جديد يحظر نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشائها، واعتبرته من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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المصدر : الجزيرة مباشر