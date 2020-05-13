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من برنامج: المسائية مصر: رقص جماعي وأغان شعبية في الحجر الصحي (فيديو)

ما زالت قضية مقرات الحجر الصحي بمصر المخصصة للعائدين من الخارج تتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بثت مؤخرا مقاطع لمصريين عائدين ينقلون وجها آخر لتلك المقار.

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المصدر : الجزيرة مباشر