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من برنامج: المسائية مصر: جسر يثير السخرية والغضب (فيديو)

تفاعل واسع وسخرية كبيرة ممزوجة بالغضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، بسبب بناء أحد الجسور ملاصقا للعقارات في محافظة الجيزة غرب القاهرة.

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المصدر : الجزيرة مباشر