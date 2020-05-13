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من برنامج: المسائية بلومبيرغ: السعودية تتجه نحو أسوأ اضطراب مالي (فيديو)

كتب موقع بلومبيرغ الأمريكي أن الانكماش الاقتصادي في السعودية على وشك أن يزداد سوءًا بسبب الضائقة المالية وتبعاتها، مضيفا أن رفع ضريبة القيمة المضافة سيضر بالاستهلاك

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المصدر : الجزيرة مباشر