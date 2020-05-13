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من برنامج: المسائية الوفاق الليبية تدعو الدول المتوسطية لمراجعة حساباتها (فيديو)

أعربت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية عن استغرابها مما ورد من مغالطات في البيان المصري الإماراتي اليوناني الفرنسي بشأن مذكرة التفاهم الليبية التركية.

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المصدر : الجزيرة مباشر