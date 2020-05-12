06:51

من برنامج: المسائية اليمن: الحكومة تعلن عدن مدينة موبوءة (فيديو)

أعلنت الحكومة اليمنية أن عاصمة البلاد المؤقتة عدن صارت مدينة موبوءة، عقب يومين من وفاة مسؤول بوباء أودى بحياة 49 آخرين جنوبي البلاد.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر