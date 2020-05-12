13:05

من برنامج: المسائية الجيش الإثيوبي يؤكد استعداده لحماية منطقة سد النهضة (فيديو)

قال وزير المياه والطاقة والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، إن العمل في سد النهضة بلغ ما نسبته 87% ضمن استعدادات جارية في تعبئة السد خلال الشهر المقبل.

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المصدر : الجزيرة مباشر