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من برنامج: المسائية مصريتان في الحجر الصحي تكذبان عمرو أديب (فيديو)

كذبت مصريتان عائدتان من الخارج ومن داخل الحجر الصحي بالمدينة الجامعية للأزهر، تصريحات المذيع المصري عمرو أديب واتهمتاه بالتضليل والتعالي على المصريين خلال حديثه عن مقرات العزل.

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المصدر : الجزيرة مباشر