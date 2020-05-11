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من برنامج: المسائية

الصين: تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

أعلنت الصين عن تسجيلها أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ما يزيد عن شهر في مدينة ووهان البؤرة الأولى للفيروس، وهي حالة ضمن 14 حالة جديدة سجلت في عموم الصين.
11/5/2020
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

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تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
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