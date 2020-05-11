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من برنامج: المسائية الصين: تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

أعلنت الصين عن تسجيلها أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ما يزيد عن شهر في مدينة ووهان البؤرة الأولى للفيروس، وهي حالة ضمن 14 حالة جديدة سجلت في عموم الصين.

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المصدر : الجزيرة مباشر