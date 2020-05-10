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من برنامج: المسائية مصر: شكاوى من الخدمة والنظافة في أماكن الحجر الصحي (فيديو)

شكوى بلغت حد البكاء، طرحتها سيدة مصرية قادمة من المملكة العربية السعودية بسبب تدني الخدمة والنظافة في أماكن الحجر الصحي التي خصصتها الحكومة للعائدين من الخارج.

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المصدر : الجزيرة مباشر