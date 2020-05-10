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من برنامج: المسائية غضب لسحل مغترب مصري في السعودية (فيديو)

أثار مقطع فيديو يظهر تعرض مواطن مصري مقيم في السعودية للسحل خلال اعتقاله غضبا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لامتهانه كرامة المصريين في المملكة.

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المصدر : الجزيرة مباشر