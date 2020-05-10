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من برنامج: المسائية أوكرانيا: تمديد حبس معارض مصري شهرا للاطلاع على الأوراق (فيديو)

قررت المحكمة الأوكرانية التي تنظر طلب مصر بتسليم المعارض معتز محمد، تمديد حبسه لمدة شهر للاطلاع على الأوراق.

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المصدر : الجزيرة مباشر