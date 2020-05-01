19:19

من برنامج: المسائية معهد الأمصال الهندي يقرر إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا (فيديو)

قرر معهد الأمصال الهندي -وهو الأكبر في العالم- بدء إنتاج لقاح محتمل ضد فيروس كورونا يخضع لتجارب سريرية في بريطانيا.

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المصدر : الجزيرة مباشر