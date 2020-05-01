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من برنامج: المسائية مصر: تطورات وتداعيات تفشي وباء فيروس كورونا (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 5537 حالة، من بينهم 1381 حالة تم شفاؤها إلى جانب 392 حالة وفاة.

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المصدر : الجزيرة مباشر