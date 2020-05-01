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من برنامج: المسائية حكومة الوفاق الليبية ترفض هدنة حفتر (فيديو)

رفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية الهدنة التي عرضها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شهر رمضان، في حين سيطرت قواتها على مواقع مهمة لمسلحي حفتر جنوبي طرابلس.

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المصدر : الجزيرة مباشر