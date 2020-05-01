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من برنامج: المسائية بوريس جونسون: بريطانيا تجاوزت ذروة تفشي وباء كورونا (فيديو)

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريطانيا ثاني بلد أكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد في أوربا مع 26711 حالة وفاة تخطت ذروة تفشي الوباء الذي بدا يتراجع.

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المصدر : الجزيرة مباشر