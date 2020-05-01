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من برنامج: المسائية الأوقاف المصرية: ستفتح المساجد عندما لا تشكل التجمعات خطرا صحيا (فيديو)

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، إن هناك شكاوى عدة وردت إليه جراء قيام البعض بإذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات صوت ما تسبب في إزعاج البعض.

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المصدر : الجزيرة مباشر