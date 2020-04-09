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من برنامج: المسائية حصيلة مفزعة للوفيات بسبب كورونا في امريكا (فيديو)

توفي حوالي ألفي شخص من جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء.

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المصدر : الجزيرة مباشر